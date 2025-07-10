О нас

azerros.ru — это информационно-аналитический портал, созданный для поддержки и укрепления связей между представителями азербайджанской диаспоры в России, а также для освещения актуальных вопросов межкультурного взаимодействия, интеграции, образования и общественной жизни.

Мы объединяем тех, кому важны корни, язык, традиции и активное участие в жизни общества. Портал стал площадкой для открытого диалога, обмена мнениями и совместной реализации культурных, образовательных и социальных инициатив.

Наши цели

Поддержка и развитие азербайджанской культуры, языка и самосознания на территории России.

Информирование читателей о жизни азербайджанской диаспоры в разных регионах.

Освещение вопросов миграции, адаптации, прав и возможностей соотечественников.

Популяризация позитивного образа азербайджанской общины через реальные примеры, интервью, новости и истории успеха.

Содействие межнациональному диалогу и укреплению общественной стабильности.

Темы, которые мы освещаем

Культурные мероприятия и национальные праздники

Образовательные и молодёжные программы

Новости диаспоры в России и за её пределами

Экономические и социальные инициативы

Истории успеха и интервью с активистами, учёными, спортсменами и общественными деятелями

Партнёрские проекты

Мы сотрудничаем с целым рядом информационных и тематических ресурсов. Среди них — портал vprognoze.ru, посвящённый спортивной аналитике и прогнозам. В рамках информационного партнёрства мы поддерживаем развитие интереса к спорту среди молодёжи, ведь спорт — это не только соревнование, но и мощный инструмент интеграции, командной работы и саморазвития. Кроме того, мы делимся с аудиторией полезной информацией — от обзоров матчей до актуальных предложений, таких как фрибет олимпбет для новых игроков.

Мы открыты

azerros.ru — это не просто сайт, а платформа для всех, кто заинтересован в развитии, диалоге и сохранении культурной самобытности. Мы приглашаем к сотрудничеству авторов, общественных деятелей, молодёжные организации и всех, кому не безразлично будущее общины.